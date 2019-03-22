Американские астронавты вышли в космос с борта МКС впервые в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-22T15:41:01+03:00

Бортинженеры проведут в открытом космосе около 6,5 часов Фото: скриншот с видео

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Американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов системы энергоснабжения. О начале операции сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Бортинженеры покинули пределы международной станции в пятницу, 22 марта, в 15:05 мск. Выход осуществлялся из американского шлюза Quest. Ожидается, что астронавты пробудут в открытом космосе около 6,5 часов.

Американские астронавты вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов.

За это время должны успеть заменить старые никель-водородные аккумуляторы более современными и мощными литий-ионными батареями. Для этого необходимо установить адаптерные блоки на одном из сегментов фермы МКС и подключить к ним три новых устройства. Трансляция выхода ведется на сайте NASA.

Стоит отметить, что члены экипажа Международной космической станции покинули ее пределы впервые с начала 2019 года. В целом же за всю историю МКС этот выход стал уже 214.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018 года российским астронавтам также пришлось выйти в открытый космос - причем операция была очень рискованная. Олег Кононенко и Сергей Прокопьев должна были добраться от шлюзового отсека до пристыкованного корабля "Союз МС-09", на котором даже нет никаких порочней.

ИСТОЧНИК KP.RU