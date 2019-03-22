2019-03-22T15:41:01+03:00
Наука

Американские астронавты вышли в космос с борта МКС впервые в 2019 году

Энн Макклейн и Ник Хейг должны заменить старые аккумуляторы системы энергоснабжения новыми аналогами [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бортинженеры проведут в открытом космосе около 6,5 часовБортинженеры проведут в открытом космосе около 6,5 часовФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов системы энергоснабжения. О начале операции сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Бортинженеры покинули пределы международной станции в пятницу, 22 марта, в 15:05 мск. Выход осуществлялся из американского шлюза Quest. Ожидается, что астронавты пробудут в открытом космосе около 6,5 часов.

Американские астронавты вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов.

За это время должны успеть заменить старые никель-водородные аккумуляторы более современными и мощными литий-ионными батареями. Для этого необходимо установить адаптерные блоки на одном из сегментов фермы МКС и подключить к ним три новых устройства. Трансляция выхода ведется на сайте NASA.

Стоит отметить, что члены экипажа Международной космической станции покинули ее пределы впервые с начала 2019 года. В целом же за всю историю МКС этот выход стал уже 214.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018 года российским астронавтам также пришлось выйти в открытый космос - причем операция была очень рискованная. Олег Кононенко и Сергей Прокопьев должна были добраться от шлюзового отсека до пристыкованного корабля "Союз МС-09", на котором даже нет никаких порочней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае
Джон Траволта признался в любви к русской культуре
На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦ
На юге Москвы грузовик с песком опрокинулся на такси
МВД предлагает не возбуждать дела о сбыте наркотиков без достоверных данных
Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам
Глава Минприроды РФ: проверка «Росгеологии» продлится до середины апреля
В знак протеста против отключения воды мужчина две недели прожил в ванной
Вологодская область бесплатно раздаст землю фермерам
МИД РФ назвал безответственным заявление Трампа по Голанским высотам
Екатерину Варнаву внесли в черный список на Украине
Минобороны РФ: в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан зафиксирована массовая гибель
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Напавшему на мечети в Новой Зеландии террористу грозит пожизненное заключение
Экспертиза пожара на Никитском бульваре: причиной стало короткое замыкание
Песков: Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину трагедии в «Зимней вишне»
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Власти Хомса готовы принять беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей
Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию