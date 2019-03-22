Председателем совета директоров "Росгеологии" стал Алексей Гордеев

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-22T16:41:48+03:00

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Новый председателем совета директоров "Росгеологии" стал вице-премьер России Алексей Гордеев. Такую информацию предоставила пресс-служба заместителя главы правительства.

В опубликованном на сайте кабмина сообщении уточняется, что по итогам заседания обновленного совета директоров акционерного общества был принят ряд определенных решений. Так, например, АО сформировала несколько отдельных комитетов - по аудиту, стратегии и кадрам - и утвердила их состав. Кроме того, был рассмотрен порядок согласования документов "Росгеологии" с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Помимо этого совет директоров на основании директив Правительства принял решение о доработке корпоративных планов компании по импортозамещению в части совершенствования закупочной деятельности", - говорится в сообщении.

Здесь уточняется, что выбор был сделан в пользу современных отечественных средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов.

Напомним, что в настоящий момент продолжается внеплановая проверка "Росгеологии", которая была инициирована после инцидента с замглавой госкомпании Русланом Горрингом.

Сайт kp.ru писал о том, что чиновник выкладывал в интернет видео, на которых публично угрожал своим подчиненным, хвастался сексуальными отношениями с ними и нецензурно выражался. После этого своего поста лишился не только он, но и гендиректор "Росгеологии" Роман Панов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

ИСТОЧНИК KP.RU