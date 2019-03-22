Рассылавший бомбы сторонник Трампа признал свою вину

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-22T17:44:12+03:00

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Американец Сизар Сэйак полностью признал свою вину в рассылке самодельных взрывных устройств противникам политики действующего президента США Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году сразу несколько десятков известных личностей получили по почте настоящие бомбы. Среди адресатов были экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос и актер Роберт Де Ниро. К счастью, ни одна из бомб не сработала.

Вскоре по подозрению в рассылке этих устройств обвинили Сизара Сэйака, который изначально отрицал свою причастность к случившемуся. Мужчину обвинили в применении оружия массового уничтожения и его транспортировке. Теперь американцу грозит пожизненное заключение.

"Мне искренне жаль", - цитирует Associated Press обвиняемого.

Ожидается, что первые слушания по существу состоятся в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU