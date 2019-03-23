При взрыве на химическом заводе в Китае получили повреждения почти 3 тысячи жилых домов

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-23T08:01:12+03:00

В результате взрыва на химическом заводе, который произошел в китайской провинции Цзянсу, более 2,8 тыс. домов получили повреждения Фото: REUTERS

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В результате взрыва на химическом заводе, который произошел в китайской провинции Цзянсу, более 2,8 тыс. домов получили повреждения. Об этом сообщил глава администрации уезда Сяншуй, где произошло ЧП, Дань Юнхун.

"Мы обнаружили, что взрыв причинил ущерб жилым домам, находящимся вблизи промышленного парка. В основном это разбитые стекла окон и сломанные двери. В общей сложности повреждены более 2,8 тысячи домов, из них 89 повреждены очень серьезно, они не подлежат восстановлению", - сообщил глава администрации уезда.

По его словам, в настоящий момент ведется ремонт зданий, которые получили легкие повреждения, а снос разрушенных зданий будет произведен в ближайшее время. Пострадавшие в результате взрыва местные жители получат жилье в другом районе или денежную компенсацию, добавил чиновник.

Взрыв на химическом заводе "Цзянсу Тяньцзяи" произошел в четверг утром по местному времени. В результате взрыва погибли 64 человека; 617 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Видео взрыва на химзаводе в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU