2019-03-23T13:17:58+03:00
Происшествия

В центре столицы Сомали прогремел мощный взрыв

Ответственность за теракт на себя взяла группировка "Аш-Шабаб"
Александр ДЖУМАЕВ
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Данных о пострадавших и жертвах теракта в настоящий момент нетДанных о пострадавших и жертвах теракта в настоящий момент нетФото: REUTERS
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В центре столицы Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв. По имеющимся данным, рядом со зданием министерства труда страны взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Как сообщает агентство Reuters, после взрыва в районе ЧП были слышны звуки стрельбы, после чего последовал еще один взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Данных о пострадавших и жертвах теракта в настоящий момент нет.

Группировка "Аш-Шабаб", регулярно совершающая террористические атаки в Сомали с 2008 года, ведет борьбу с правительством республики, пользующимся поддержкой США и ряда африканских стран. Сайт kp.ru ранее сообщал об организованном группировкой крупном теракте в Могадишо, жертвами которого стали 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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