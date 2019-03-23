"Я не могла особо думать о победе". После чемпионата мира Загитова сдавала дпинг-тест до пяти утра

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-23T14:13:17+03:00

16-летняя россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии Фото: REUTERS

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Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира сдавала допинг-тест до пяти утра. До этого она покинула ледовую арену, где проходила короткая программа, глубокой ночью.

"После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест - сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине, все осмыслить, я с этого момента еще не спала. Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать", - рассказала Загитова ТАСС.

По итогам чемпионата мира, прошедшего в Японии, 16-летняя спортсменка из России набрала 237,50 балла после двух программ. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76 балла); бронза досталась россиянке Евгении Медведевой (223,80 балла).

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ИСТОЧНИК KP.RU