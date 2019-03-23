"Я не могла особо думать о победе". После чемпионата мира Загитова сдавала дпинг-тест до пяти утра
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира сдавала допинг-тест до пяти утра. До этого она покинула ледовую арену, где проходила короткая программа, глубокой ночью.
"После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест - сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине, все осмыслить, я с этого момента еще не спала. Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать", - рассказала Загитова ТАСС.
По итогам чемпионата мира, прошедшего в Японии, 16-летняя спортсменка из России набрала 237,50 балла после двух программ. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76 балла); бронза досталась россиянке Евгении Медведевой (223,80 балла).
Вручение медалей российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.Вручение медалей российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хэппиэнд сезона: Медведева с медалью, Загитова - чемпионка
Российские фигуристки завершили чемпионат мира в Японии на пьедестале (подробности)
Алина Загитова. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Прокат Алины Загитовой в произвольной программе чемпионата мира 2019
ИСТОЧНИК KP.RU