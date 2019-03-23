2019-03-23T14:13:17+03:00
Спорт

"Я не могла особо думать о победе". После чемпионата мира Загитова сдавала дпинг-тест до пяти утра

По итогам турнира 16-летняя россиянка набрала 237,50 балла
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
16-летняя россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии16-летняя россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в ЯпонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира сдавала допинг-тест до пяти утра. До этого она покинула ледовую арену, где проходила короткая программа, глубокой ночью.

"После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест - сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине, все осмыслить, я с этого момента еще не спала. Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать", - рассказала Загитова ТАСС.

По итогам чемпионата мира, прошедшего в Японии, 16-летняя спортсменка из России набрала 237,50 балла после двух программ. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76 балла); бронза досталась россиянке Евгении Медведевой (223,80 балла).

Вручение медалей российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.Вручение медалей российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хэппиэнд сезона: Медведева с медалью, Загитова - чемпионка

Российские фигуристки завершили чемпионат мира в Японии на пьедестале (подробности)

Алина Загитова. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Прокат Алины Загитовой в произвольной программе чемпионата мира 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США
Поддерживаемые США отряды ополченцев освободили от ИГ* последнее поселение в Сирии
Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все"
Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов президента
В центре столицы Сомали прогремел мощный взрыв
На Бали за контрабанду орангутана задержан россиян
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Медведев установил сроки для обновления Кодекса РФ об административных правонарушениях
Наталия Орейро попросила российский паспорт
Власти Франции запретили проведение манифестаций на Елисейских полях
В Киеве предложили учредить День памяти жертв "войны России и Украины"
МИД Венесуэлы призвал Трампа и Пенса уйти в отставку "ради будущего всего человечества"
Губернатор одной из провинций Афганистана получил ранения в результате взрывов на стадионе
Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан
Умерла Валентина Дворянинова - певица, впервые исполнившая песню "Спят усталые игрушки"
Генсек НАТО заявил о скором начале постройки в Польше объекта для хранения военной техники США
Глава МИД Германии заявил о "правильности" бомбардировок Югославии силами НАТО
Глава Минздрава назвала основную причину мужской смертности в России
Набиуллина заявила о возможном снижении ипотечных ставок до 8%