2019-03-23T23:12:14+03:00
Происшествия

В составе экипажа застрявшего у берегов Норвегии парома оказались россияне

Среди пассажиров Viking Sky граждан России нет
Юлия ДИВЕЕВА
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На борту парома Viking Sky оказались три россиянина в составе экипажаНа борту парома Viking Sky оказались три россиянина в составе экипажаФото: REUTERS
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Трое россиян входят в состав экипажа судна Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом сообщило посольство России в Норвегии.

"По данным Объединённого центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведётся эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 3 члена экипажа - россияне)", - говорится на странице димиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что находятся в контакте с норвежскими спасательными службами для оказания помощи соотечественникам.

Как писал ранее сайт kp.ru, круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, расположенный на юго-западе скандинавского государства, потерял ход у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него возникли проблемы с двигателем.

Капитан подал сигнал бедствия, после чего на место происшествия срочно были отправлены несколько спасательных катеров и вертолетов. На борту Viking Sky находились 1,3 тысячи человек.Все они эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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