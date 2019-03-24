Правительство Венесуэлы заявило о краже $30 млрд со счетов страны
Со счетов Венесуэлы в зарубежных банках было похищено более 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
По его словам, кражи происходили в последние два месяца. Чиновник выразил уверенность, что деньги снимались с депозитов по указанию администрации президента США Дональда Трампа
"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации Трампа", - сказал Родригес в эфире венесуэльского государственного телевидения.
Он также заявил, что деньги в итоге поступили на счета неких экстремистов в банках Панамы и США. Министр считает, что деньги пойдут на поддержку вооруженных формирований, которые будут совершать провокации, чтобы разрушить мир в Боливарианской республике.
Как писал сайт kp.ru, в конце января 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Минфин США заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. Первого марта, стало известно о расширении американских санкций в отношении Боливарианской Республики. Минфин США внес в черный список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков.
Позже, 19 марта, Вашингтон расширил ограничения в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата, а в "черный" санкционный список США были включены одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Боливарианской Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU