2019-03-24T07:01:45+03:00
Политика

Правительство Венесуэлы заявило о краже $30 млрд со счетов страны

В Каракасе в пропаже денег винят администрацию Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Правительство Венесуэлы обвинило США в пособничестве в краже 30 млрд долларов со счетов республикиПравительство Венесуэлы обвинило США в пособничестве в краже 30 млрд долларов со счетов республикиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Со счетов Венесуэлы в зарубежных банках было похищено более 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, кражи происходили в последние два месяца. Чиновник выразил уверенность, что деньги снимались с депозитов по указанию администрации президента США Дональда Трампа

"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации Трампа", - сказал Родригес в эфире венесуэльского государственного телевидения.

Он также заявил, что деньги в итоге поступили на счета неких экстремистов в банках Панамы и США. Министр считает, что деньги пойдут на поддержку вооруженных формирований, которые будут совершать провокации, чтобы разрушить мир в Боливарианской республике.

Как писал сайт kp.ru, в конце января 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Минфин США заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. Первого марта, стало известно о расширении американских санкций в отношении Боливарианской Республики. Минфин США внес в черный список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков.

Позже, 19 марта, Вашингтон расширил ограничения в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата, а в "черный" санкционный список США были включены одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Боливарианской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония планирует приобрести американские конвертопланы для проведения операций за рубежом
"Старики-разбойники" ограбили два банка в Барселоне и планировали налет в Мадриде
Россию признали энергетической сверхдержавой
Пушков назвал результаты расследования Мюллера "дохлым мышонком"
The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Появилось видео с борта парома, терпящего бедствие у берегов Норвегии
Синоптики пообещали в Москве мощный снегопад 26 и 27 марта
Британское правительство будет добиваться отставки Мэй
Трамп радуется завершению расследования Мюллера
У берегов Норвегии заглохло и потерпело крушение еще одно судно
Посольство РФ уточнило число россиян на борту Viking Sky
Тревогу цунами объявили в шести провинциях Таиланда
Более 20 человек отравились газом в Сирии после атаки боевиков