Правительство Венесуэлы заявило о краже $30 млрд со счетов страны

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-24T07:01:45+03:00

Правительство Венесуэлы обвинило США в пособничестве в краже 30 млрд долларов со счетов республики Фото: REUTERS

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Со счетов Венесуэлы в зарубежных банках было похищено более 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, кражи происходили в последние два месяца. Чиновник выразил уверенность, что деньги снимались с депозитов по указанию администрации президента США Дональда Трампа

"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации Трампа", - сказал Родригес в эфире венесуэльского государственного телевидения.

Он также заявил, что деньги в итоге поступили на счета неких экстремистов в банках Панамы и США. Министр считает, что деньги пойдут на поддержку вооруженных формирований, которые будут совершать провокации, чтобы разрушить мир в Боливарианской республике.

Как писал сайт kp.ru, в конце января 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Минфин США заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. Первого марта, стало известно о расширении американских санкций в отношении Боливарианской Республики. Минфин США внес в черный список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков.

Позже, 19 марта, Вашингтон расширил ограничения в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата, а в "черный" санкционный список США были включены одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Боливарианской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU