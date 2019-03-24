Число жертв вооруженного нападения в Мали выросло до 134 человек

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-24T08:32:03+03:00

Неизвестные вооруженные люди напали на две деревни в центральной части Мали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жертвами вооруженного нападения на поселения земледельцев в центральной части Мали стали 134 человека. Об этом сообщил мэр близлежащего города Банкаса Мулай Гуиндо.

"Нам пока известно о 134 телах, найденных жандармами", - сказал чиновник агентству Reuters.

По его словам, на деревню Огоссагу напали около 4 часов утра (04:00 по Гринвичу) вооруженные люди, одетые как традиционные охотники на донзо. Затем они напали на деревню Велингара, где тоже есть убитые. Их число пока неизвестно.

В обоих населенных пунктах проживали представители народности фульбе (фулани). Среди погибших есть беременные женщины, дети и пожилые люди.

Нападения произошли в то время, когда миссия Совета Безопасности ООН посетила Мали, чтобы найти решение проблемы насилия, в результате которого в прошлом году погибли сотни мирных жителей.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 23 марта неизвестные атаковали две деревни, расположенные в центральной части Мали. Вооруженные люди ворвались в поселения, окружили дома и расправились со всеми их обитателями.

ИСТОЧНИК KP.RU