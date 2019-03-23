МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-23T16:20:33+03:00

Как заметили в дипведомстве, действия союзников противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года

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В субботу, 23 марта, министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в связи с 20-летием агрессии НАТО против Югославии.

Как заметили в дипведомстве, страны альянса, начав 24 марта 1999 года бомбардировку, которая продолжалась 78 дней, грубо нарушили основополагающие принципы международного права, а также международные обязательства государств-членов блока. «Действия альянса противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года, в котором страны НАТО обязались не ставить под угрозу международные мир, безопасность и справедливость», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также там отмечается, что бомбардировка Югославии является актом агрессии, который навсегда оставил пятно позора на альянсе. «Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия», - подчеркнули российские дипломаты.

Также в МИД РФ напомнили об итогах бомбардировки. Так, в результате агрессии погибло около двух тысяч мирных граждан, в том числе 89 детей, тысячи гражданских объектов в десятках городов оказались разрушены, а почва и вода во многих районах страны были заражены, так как НАТО применяли боеприпасы с обедненным ураном.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался объяснить сербам причины бомбардировок Югославии. Тогда он заявил, что целью альянса была «защита мирного населения».

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ИСТОЧНИК KP.RU