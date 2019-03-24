2019-03-24T18:53:53+03:00
Спорт

Дзюба, алга! Россия разгромила Казахстан 4:0, наш капитан забил с паса Черышева

Команда Станислава Черчесова уверенно отыграла встречу отборочного турнира Евро-2020 в Нур-Султане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев и Артем Дзюба - два главных героя матча с Казахстаном.Денис Черышев и Артем Дзюба - два главных героя матча с Казахстаном.Фото: REUTERS
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В городе Нур-Султан на стадионе "Астана-Арена" подошел к концу второй матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команда Станислава Черчесова приехала в гости к неожиданно хорошо начавшей отборочные состязания команде Казахстана. И - добилась уверенной победы над крепким соперником.

На 19-й минуте счет в поединке открыл полузащитник Денис Черышев. Он же на 45-й минуте встречи в первом тайме забил "гол в раздевалку" - филигранный пас ему выдал наш капитан Артем Дзюба.

Сразу же после перерыва Черышев "вернул должок" капитану - после прострела низом мяч четко нашел ногу Артема Дзюбы. И на 52-й минуте встречи весь мир вновь увидел фирменное празднование забитого гола Дзюбой.

Точку в матче поставил своими активными действиями Магомед Оздоев. После подачи со штрафного мяч заметался в штрафной Казахстана и после удара Оздоева мяч рикошетом от защитника соперников влетел в их ворота - 4:0!

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан - Россия. Встреча стартовала в 17:00 по московскому времени. Несколько дней назад россияне в гостях проиграли команде Бельгии 1:3. А вот Казахстан к большой неожиданности для всех разгромил Шотландию со счетом 3:0 в стартовой игре отбора Евро-2020.

Теперь дальше у сборной России два матча в июне. Сначала в Саранске 8 июня встреча с Сан-Марино, а спустя 3 дня уже поединок в Нижнем Новгороде против команды Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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