2019-03-24T18:38:40+03:00
Политика

В США оценили эффективность российского Су-35С

Журнал The National Interest назвал истребитель поколения 4++ одним из самых совершенных военных самолетов, развернутых в Сирии [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель Су-35СИстребитель Су-35СФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.

Как отмечается в статье NI, Су-35С сумели хорошо себя зарекомендовать в арабской республике: они отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков.

Также в опубликованном материале говорится о том, что истребитель поколения 4++ был создан для достижения превосходства в воздухе, пока истребитель пятого поколения Су-57 не поступит в серийное производство. Но Су-35С оказался настолько эффективным, что, по мнению авторов статьи, может считаться альтернативой своему более дорогому наследнику.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, недавно президент РФ Владимир Путин поделился своим мнением о достижениях российской авиации. В частности, тогда глава нашего государства назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Полет Су-35C..

ИСТОЧНИК KP.RU

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