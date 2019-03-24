В США оценили эффективность российского Су-35С

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-24T18:38:40+03:00

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Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.

Как отмечается в статье NI, Су-35С сумели хорошо себя зарекомендовать в арабской республике: они отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков.

Также в опубликованном материале говорится о том, что истребитель поколения 4++ был создан для достижения превосходства в воздухе, пока истребитель пятого поколения Су-57 не поступит в серийное производство. Но Су-35С оказался настолько эффективным, что, по мнению авторов статьи, может считаться альтернативой своему более дорогому наследнику.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, недавно президент РФ Владимир Путин поделился своим мнением о достижениях российской авиации. В частности, тогда глава нашего государства назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Полет Су-35C..

ИСТОЧНИК KP.RU