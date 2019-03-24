Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-24T20:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй сезон программы «Ледниковый период. Дети», который 31 марта стартует на Первом канале, будут вести олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и популярная российская телеведущая Алла Михеева.

Выбор ведущих шоу вполне обоснован. Так, помимо того, что Ягудин – четырехкратных чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию, он также имеет успешный опыт работы на телевидении. В частности, он успешно вел такие популярные проекты на Первом, как «Звезды на льду», «Кто хочет стать миллионером?», «Ледниковый период», «Лед и пламень» и «Болеро». Кроме того, Ягудин был ведущим дебютного сезона «Ледниковый период. Дети».

Что касается Михеевой, то она сама в качестве участницы выходила на лед в одном из сезонов шоу в 2014 году. Тогда она в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым замкнула тройку призеров. Спустя некоторое время девушка вместе с Ягудиным была ведущей популярного шоу «Ледниковом периоде», сообщает Федеральное агентство новостей.

1 апреля прошлого года, как ранее писал сайт kp.ru, на Первом канале стартовала премьера проекта "Ледниковый период. Дети". В шоу соревнуются дети, которые побеждали в первенствах России, различных соревнованиях по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU