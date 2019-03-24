2019-03-24T20:17:38+03:00
В мире

Группа российских военных прибыла в Венесуэлу

Самолеты Ан-124 и Ил-62 приземлились в аэропорту Каракаса
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ан-124 «Руслан»Самолет Ан-124 «Руслан»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 24 марта, появилась информация о том, что два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в венесуэльскую столицу Каракас. По некоторым данным, они приземлились в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара.

Как утверждают местные СМИ, воздушные суда доставили в Венесуэлу 35 тонн груза. Кроме того, на них в боливарианскую республику прибыла группа российских военных. Речь идет о 99 военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Comercio.

Между тем официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Кстати, стоит отметить, что Венесуэла и Россия уже давно и очень тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Поэтому наши военные регулярно бывают в боливарианской республике.

К примеру, как писал сайт kp.ru, 10 декабря прошлого года в венесуэльский аэропорт Майкетия прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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