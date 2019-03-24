Порошенко обвинили в убийстве собственного брата

СЕГОДНЯ 21:06 2019-03-24T21:06:08+03:00

По официальной версии, родственник украинского лидера погиб в ДТП в 1997 году

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Журналисты украинского телеканала «1+1» провели новое расследование в отношении президента незалежной Петра Порошенко и выяснили, что нынешний глава государства может быть причастен к убийству своего родного брата Михаила Порошенко.

О том, что родственника украинского лидера могли убить, сотрудникам СМИ рассказал оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый. По его заверениям, мужчину утопили и уже «мертвым привезли в Кишинев». Между тем, по официальной версии, Михаил Порошенко погиб в ДТП.

В качестве доказательства своих слов Усатый предоставил журналистам копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, в котором сказано, что Порошенко «организовал ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996-го по 2004 год ряд особо тяжких преступлений». Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и хищениях. Кроме того, документ подтверждает и причастность действующего президента Украины к возможной организации убийства Михаила Порошенко.

Кстати, отметим, это уже не первое журналистское расследование в отношении Порошенко. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее на Украине был опубликован компромат на окружение политика, которое нажилось на армейских поставках.

ИСТОЧНИК KP.RU