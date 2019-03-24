В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Сенатор-республиканец Тед Круз выразил уверенность в том, что демократы продолжат добиваться импичмента президента США Дональда Трампа вне зависимости от выводов, сделанных спецпрокурором Робертом Мюллером в ходе расследования «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.
«Если кто-то считает, что завершение подготовки доклада Мюллера означает конец попыток демократов скинуть президента Трампа, то эти люди не обращали внимание на происходившее в течение последних двух лет», - сказал Круз.
При этом республиканец заверил, что демократам «все равно, какова доказательная база». По словам политика, политические оппоненты нынешнего американского лидера преследуют цель «уничтожить Трампа за то, что он - Трамп». «Демократы абсолютно точно намерены объявить импичмент президенту», - подчеркнул сенатор в эфире телекомпании CNN.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 марта стало известно о завершении начатого в мае 2017 года расследования приписываемого России «вмешательства» в американские выборы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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