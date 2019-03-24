Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

СЕГОДНЯ 22:13 2019-03-24T22:13:55+03:00

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что в случае победы на предстоящих президентских выборах на Украине действующего главы незалежной Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий в обществе и даже распад государства.

При этом, как заметил политик, переизбрание нынешнего украинского лидера, который «выполняет все указания заокеанских кураторов», соответствует интересам США. «В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. <…> Совершенно очевидно, что они (американцы) ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», - сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Также секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что Порошенко не пользуется особой популярностью у граждан своей страны, поэтому в незалежной уже в предвыборный период применяются технологии искажения результатов голосования.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта. При этом на высший государственный пост претендуют в общей сложности 39 кандидатов. А лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, в настоящее время является шоумен Владимир Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU