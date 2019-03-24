2019-03-24T23:38:15+03:00
Политика

Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера

Минюст США опубликовал основные выводы из доклада по расследованию по "российскому делу"
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В администрации президента России еще не ознакомились с докладом Минюста США о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле пока этот документ не видели, передает ТАСС.

Сайт kp.ru уже сообщал, что Мюллер не обнаружил свидетельств тогою, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор с Россией или координировали с российской стороной действия, призванные повлиять на президентские выборы 2016 года. Более того, спецпрокурор пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

Однако Мюллер считает, что Россия все же пыталась влиять на президентсткие выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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