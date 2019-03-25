Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО). Такое заявление сделал президент страны Александар Вучич.
"Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором", - сказал он на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише.
Как передает ТАСС, внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с ЕС и США. Белград также отказывается вступать в любые другие военные блоки.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 марта в Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории Сербии - к 20-летию натовских бомбардировок Югославии. Активисты прошлись по улицам города, скандируя: «Сербия, Россия, нам не нужен ЕС». Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель сжег флаги НАТО и ЕС.
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ИСТОЧНИК KP.RU