2019-03-25T00:43:07+03:00
Политика

Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО

Президент подчеркнул, что страна и дальше будет сохранять военный нейтралитет
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАССПрезидент Сербии Александар Вучич. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
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Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО). Такое заявление сделал президент страны Александар Вучич.

"Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором", - сказал он на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише.

Как передает ТАСС, внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с ЕС и США. Белград также отказывается вступать в любые другие военные блоки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 марта в Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории Сербии - к 20-летию натовских бомбардировок Югославии. Активисты прошлись по улицам города, скандируя: «Сербия, Россия, нам не нужен ЕС». Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель сжег флаги НАТО и ЕС.

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НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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