В ДНР сообщили о "подлом плане" Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко приготовил "подлый план", который поможет ему переизбраться на второй срок. Об этом сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов, чье выступление опубликовано на YouTube.
По его словам, украинский лидер задумал ввести военное положение в отдельных регионах страны и сорвать там проведение голосования, намеченное на 31 марта. Безсонов заявил, что спецслужбы незалежной должны провести ряд провокаций, в том числе в отношении сотрудников ОБСЕ.
Представитель милиции ДНР подчеркнул, что план Порошенко включает в себя массовую гибель мирных граждан. Провокации могут быть осуществлены на подконтрольной силовикам территории.
"Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики”, - утверждает Безсонов.
Как сообщал сайт kp.ru, на высший государственный пост на Украине претендуют в этот раз 39 кандидатов. А лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, в настоящее время является шоумен Владимир Зеленский.
5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU
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