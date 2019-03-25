В ДНР сообщили о "подлом плане" Порошенко

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-25T06:41:05+03:00

В ДНР президента Украины Петра Порошенко подозревают в подготовке провокаций для срыва выборов Фото: СОЦСЕТИ

нынешний президент планирует использовать конфликт в Донбассе для введения военного положения и срыва голосования

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Президент Украины Петр Порошенко приготовил "подлый план", который поможет ему переизбраться на второй срок. Об этом сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов, чье выступление опубликовано на YouTube.

По его словам, украинский лидер задумал ввести военное положение в отдельных регионах страны и сорвать там проведение голосования, намеченное на 31 марта. Безсонов заявил, что спецслужбы незалежной должны провести ряд провокаций, в том числе в отношении сотрудников ОБСЕ.

Представитель милиции ДНР подчеркнул, что план Порошенко включает в себя массовую гибель мирных граждан. Провокации могут быть осуществлены на подконтрольной силовикам территории.

"Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики”, - утверждает Безсонов.

Как сообщал сайт kp.ru, на высший государственный пост на Украине претендуют в этот раз 39 кандидатов. А лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, в настоящее время является шоумен Владимир Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU