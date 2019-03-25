Рогозин рассказал о ходе расследования появления дыры в обшивке "Союза"

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-25T10:17:27+03:00

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Правоохранительные органы России пока не возбудили никакого уголовного дела в связи с появлением отверстия в обшивке бытового отсека космического корабля "Союз МС-09". "Роскосмос" будет готов написать соответствующее заявление в прокуратуру, только когда станет точно понятно, что произошло. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, ранее эксперты обнаружили следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля, и теперь космонавтам предстоит выяснить появилась ли она там уже во время полета или еще до отправления. Сделано это будет путем следственного эксперимента прямо на орбите. Космонавты возьмут металлический брусок и просверлят его в том же месте, где было найдено отверстие, а после будут наблюдать за движением стружки.

"Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке". - цитирует РИА Новости Рогозина.

Стоит отметить, что ранее в рамках расследования данного дела космонавтам уже даже приходилось идти на риск. Сайт kp.ru писал о том, что им нужно было добраться от шлюзового отсека до пристыкованного корабля, чего еще никто раньше не делал в открытом космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU