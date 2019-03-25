Мюллер знал об отсутствии сговора штаба Трампа с Россией два года назад, считает эксперт

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-25T11:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утверждает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ранее заявил об отсутствии доказательств существования сговора членов избирательного штаба республиканца с Россией, изначально знал, что берется "за совершенно фейковое дело".

"Заявление спецпрокурора, точнее, доклада, который стал достоянием публики, говорит о том, что никакого сговора не было изначально и, главное, о чем оно говорит, что Мюллер прекрасно знал два года назад, что он берется за совершенно фейковое дело. Его дело с самого начала было заказным. Он с самого начала пытался этот заказ выполнить. Выполнить не смог за полным отсутствием каких-либо внятных факторов и все, что ему осталось, это написать о том, что он не оправдывает Трампа, это остается на усмотрение генерального прокурора", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

Брутер также добавил, что данный доклад практически никак не повлияет на отношения с Россией. "Вопрос в том, что даже если бы он написал что-то еще, и даже если бы он не написал ничего, ничего бы реально не изменилось. Россию все равно бы обвиняли в том, что она на что-то там повлияла каким-то очень странным образом, а отношение к России никак не связано с делом Мюллера, здесь все гораздо серьезнее. И перспектива российско-американских отношений – достаточно сложная, проблематичная и я бы сказал, что, скорее, они будут ухудшаться, чем даже оставаться такими, как сейчас", - подытожил он.

22 марта, как ранее писал сайт kp.ru, было завершено начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России "вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года. Накануне в докладе спецпрокурора США, подготовленном по итогам расследования, отмечается, что президент страны Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. Мюллер пришел к выводу, что Трамп вообще не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

Однако спецпрокурор утверждает, что Россия все же пыталась влиять на президентские выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки. При этом никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

ИСТОЧНИК KP.RU