2019-03-25T13:22:32+03:00
В мире

Треть украинцев готовы поддержать Зеленского на президентских выборах

За шоуменом в рейтинге следуют Порошенко и Тимошенко с гораздо меньшим количеством голосов потенциальных избирателей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Киевский международный институт социологии сообщил, что рейтинг кандидата в президента, представителя партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%. Такие выводы были сделаны на основе социологического опроса проведённого с 14 по 22 марта на территории Украины.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла третье место с поддержкой 12,5% украинцев. Немногим более 17% потенциальных избирателей готова проголосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко. Абсолютным лидером рейтинга стал шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать треть украинцев (32,1%) результаты опроса украинский телеканал "1+1".

Ранее kp.ru писал о результатах опроса всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы». Тогда результаты также показали абсолютное лидерство Зеленского. Порошенко также занял второе место, а Тимошенко – третье.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся уже в воскресенье, 31 марта. На пост претендует 39 кандидатов.

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Выборы президента Украины запланированы на 31 марта
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ИСТОЧНИК KP.RU

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