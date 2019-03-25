Треть украинцев готовы поддержать Зеленского на президентских выборах
Киевский международный институт социологии сообщил, что рейтинг кандидата в президента, представителя партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%. Такие выводы были сделаны на основе социологического опроса проведённого с 14 по 22 марта на территории Украины.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла третье место с поддержкой 12,5% украинцев. Немногим более 17% потенциальных избирателей готова проголосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко. Абсолютным лидером рейтинга стал шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать треть украинцев (32,1%) результаты опроса украинский телеканал "1+1".
Ранее kp.ru писал о результатах опроса всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы». Тогда результаты также показали абсолютное лидерство Зеленского. Порошенко также занял второе место, а Тимошенко – третье.
Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся уже в воскресенье, 31 марта. На пост претендует 39 кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU