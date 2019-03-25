Минфин РФ запретит россиянам переводить средства в онлайн-казино

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-25T13:41:44+03:00

Министерство сообщило о готовящемся законопроекте, который вступит в силу в 2020 году

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Министерство финансов РФ предложило законодательно запретить переводы денежных средств россиян на счета организаторов нелегальных лотерей и онлайн-казино.

В ведомстве сообщили о подготовке законопроекта, который направлен на "совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети Интернет путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц в пользу организаторов такой деятельности".

В Минфин сообщили, что соответствующий законопроект вступит в силу в январе 2020 года.

На сегодняшний день деятельность казино запрещена на территории России. За исключением особых игорных зон, однако в интернете распространены нелегальные онлайн-казино, с которыми власти пытаются бороться. Роскомнадзор в прошлом году заблокировал около 1,5 тысячи ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777, а ФНС запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V., которая является его оператором, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года стало известно о том, что ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777. Таким образом ведомство рассчитывает ограничить нелегальную деятельность ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU