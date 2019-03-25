В Кремле прокомментировали итоги расследования Мюллера

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-25T14:05:25+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил философское высказывание, комментируя доклад Минюста США о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

«У нас сегодня день работника культуры в России, поэтому, в этой связи хочется вспомнить, наверное, слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает», - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отказался от комментариев, заявив, что в администрации президента России еще не ознакомились с докладом Минюста США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мюллер не обнаружил свидетельств того, что какой-либо гражданин Соединённых Штатов или должностное лицо предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа вступали в сговор с Москвой или координировали с российской стороной действия, призванные повлиять на президентские выборы 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU