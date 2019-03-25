СБУ подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-25T16:39:40+03:00

По утверждению Службы безопасности Украины все заявления экс-сотрудника, давшего пресс-конференцию в Москве, не соответсвуют действительности Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

По утверждению ведомства, все заявления экс-сотрудника, давшего пресс-конференцию в Москве, не соответствуют действительности [видео]

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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что давший пресс-конференцию в Москве Василий Прозоров, действительно был сотрудником одного из отделов штаба Антитеррористического центра ведомства и был уволен за неподобающее поведение.

«Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», - говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Во время своей пресс-конференции в Москве экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал много информации, дискредитирующие украинское ведомство.

Так, по его словам, грузинские военные учат украинских солдат методам допросов и пыток, а в офисы СБУ приходят представители Центрального разведывательного управления США. Также он заявил о тайных тюрьмах, преступлениях националистических батальонов

В украинской Службе безопасности все заявления сделанные экс-сотрудником ведомства не соответствуют действительности и являются простыми фейками.

В Россию перебежал сотрудник СБУ из центрального аппарата Василий Прозоров.25 марта на площадке ММПЦ можно будет задать вопросы на темы актуальной украинской политики и событий 2014-2019 гг. их прямому участнику

ИСТОЧНИК KP.RU