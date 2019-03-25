Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-25T21:04:00+03:00

При этом кандидат в президенты Украины попросил не вырывать свои слова из контекста [видео]

Изменить размер текста: A A

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед российским лидером Владимиром Путиным на колени.

Так, претендент на высший государственный пост в незалежной напомнил, что это заявление было сделано в 2014 году - «перед началом войны», а также призвал не вырывать свои слова из контекста. При этом шоумен пояснил, что был готов «встать на колени» ради своей страны.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину», - сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта. В этот день граждане незалежной будут выбирать своего нового лидера из 39 кандидатов. Причем, согласно результатам соцопросов, больше всего шансов на победу у Зеленского: так, накануне его рейтинг впервые превысил 30%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU