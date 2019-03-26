Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Такое заявление сделал генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.
"Считаем это решение президента США по форме и содержанию абсолютно недействительным - по духу и по тексту оно наглядно демонстрирует отход Вашингтона от международного права и принижает позицию Соединенных Штатов в регионе и в мире, в целом", - сказал он.
Генсек ЛАГ подчеркнул, что решение США не изменит правового статуса Голанских высот и не узаконит суверенитет Израиля над ними, передает ТАСС.
"Стремление придать легитимность израильской оккупации стало новым трендом в американской политике, что свидетельствует о полном покровительстве США желаний и устремлений Израиля, и арабы отвергают подобный подход", - подчеркнул Абу аль-Гейт.
Как ранее сообщал сайт "КП", 25 марта Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот. Это стратегически важная территория на северо-востоке страны, которую еврейское государство после Шестидневной войны с коалицией арабских стран аннексировало у Сирии в 1967 году.
ИСТОЧНИК KP.RU