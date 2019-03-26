Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам

СЕГОДНЯ 01:21 2019-03-26T01:30:07+03:00

В ЛАГ подчеркнули, что статус спорных территорий не изменился после признания США израильского суверенитета

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Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Такое заявление сделал генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.

"Считаем это решение президента США по форме и содержанию абсолютно недействительным - по духу и по тексту оно наглядно демонстрирует отход Вашингтона от международного права и принижает позицию Соединенных Штатов в регионе и в мире, в целом", - сказал он.

Генсек ЛАГ подчеркнул, что решение США не изменит правового статуса Голанских высот и не узаконит суверенитет Израиля над ними, передает ТАСС.

"Стремление придать легитимность израильской оккупации стало новым трендом в американской политике, что свидетельствует о полном покровительстве США желаний и устремлений Израиля, и арабы отвергают подобный подход", - подчеркнул Абу аль-Гейт.

Как ранее сообщал сайт "КП", 25 марта Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот. Это стратегически важная территория на северо-востоке страны, которую еврейское государство после Шестидневной войны с коалицией арабских стран аннексировало у Сирии в 1967 году.

ИСТОЧНИК KP.RU