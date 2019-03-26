Канада не поддержала решение США по Голанским высотам

СЕГОДНЯ 03:33 2019-03-26T03:33:50+03:00

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Канада не поддержала решение своего соседа и стратегического партнера США по вопросу о принадлежности Голанских высот. В заявлении канадского МИД, распространенном в понедельник, говорится, что правительство страны не признает право Израиля на постоянный контроль над спорными территориями.

"Эта давняя позиция Канады остается неизменной", - подчеркнули в ведомстве.

Официальная Оттава указала на то, что "аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку", передает ТАСС.

При этом в заявлении отмечено, что Канада остается "верным другом Израиля" и поддерживает его право на мирное и безопасное сосуществование с соседними государствами.

Как ранее сообщал сайт "КП", 25 марта Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот. Его решение осудила Лига арабских государств

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU