2019-03-26T08:53:03+03:00
Спорт

Опубликовано видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Президент США пожал руку российскому хоккеисту и назвал себя его фанатом [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Овечкин пожимает руку Трампу на приеме в Овальном кабинетеОвечкин пожимает руку Трампу на приеме в Овальном кабинетеФото: REUTERS
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В минувший понедельник, 25 марта, в Белом доме состоялась встреча хоккеистов американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" и президента США Дональда Трампа. Прием был приурочен к значимому событию - в прошлом сезоне команда впервые выиграла Кубок Стэнли.

Примечательно, что в этот раз среди среди игроков было сразу три россиянина. Один из них - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин от лица всего клуба поблагодарил президента за возможность личной встречи и пообещал приложить все усилия для того, чтобы вновь выиграть заветный Кубок.

Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.

Трамп, в свою очередь, пожелал спортсменам удачи и выразил уверенность в том, что у них все получится. При этом он также назвал себя настоящим фанатом русского капитана.

"Овечкин — это нечто!", - сказал глава государства.

Сайт kp.ru писал о том, что в завершение визита хоккеисты подарили политику золотую клюшку с его именем и датой проведения решающей игры финала Кубка Стэнли - 7 июня 2018 года.

При этом стоит отметить, что не все члены команды были рады приглашению в Овальный кабинет, поэтому "Вашингтон Кэпиталз" была на приеме не в полном составе. Трое спортсменов отказались встречаться с Трампом из-за его расистских высказываний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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