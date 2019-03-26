Опубликовано видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
В минувший понедельник, 25 марта, в Белом доме состоялась встреча хоккеистов американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" и президента США Дональда Трампа. Прием был приурочен к значимому событию - в прошлом сезоне команда впервые выиграла Кубок Стэнли.
Примечательно, что в этот раз среди среди игроков было сразу три россиянина. Один из них - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин от лица всего клуба поблагодарил президента за возможность личной встречи и пообещал приложить все усилия для того, чтобы вновь выиграть заветный Кубок.
Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.
Трамп, в свою очередь, пожелал спортсменам удачи и выразил уверенность в том, что у них все получится. При этом он также назвал себя настоящим фанатом русского капитана.
"Овечкин — это нечто!", - сказал глава государства.
Сайт kp.ru писал о том, что в завершение визита хоккеисты подарили политику золотую клюшку с его именем и датой проведения решающей игры финала Кубка Стэнли - 7 июня 2018 года.
При этом стоит отметить, что не все члены команды были рады приглашению в Овальный кабинет, поэтому "Вашингтон Кэпиталз" была на приеме не в полном составе. Трое спортсменов отказались встречаться с Трампом из-за его расистских высказываний.
ИСТОЧНИК KP.RU