Росгвардия сформировала спецбригаду для охраны Крымского моста

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-26T10:44:51+03:00

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Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов рассказал, что на базе ведомства в Керчи сформирована специальная морская бригада для охраны Крымского моста.

Данное подразделение, по его словам, располагает большим арсеналом средств, которые способны предотвратить любую диверсию как со стороны морской акватории, так и с суши, рассказал он РИА Новости.

Строительство Крымского моста, как ранее писал сайт kp.ru, ведется с февраля 2016 года. Автодорожная часть открыта для движения 16 мая 2018 года. Железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Ранее Золотов дал интервью «Комсомольской правде». В частности, в нем он рассказал, как стал генералом армии. По словам генерала, после окончания Академии Генерального штаба он стал вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим.

Крымский мост: итоги 2018 года.А в этом ролике вспомним, каким был прошлый год. Видео: инфоцентр Крымский мост .

ИСТОЧНИК KP.RU