В МВД допустили переход к государству доходов от нелегальной продажи наркотиков

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-26T12:11:43+03:00

В МВД не исключили перехода к государству полученного от продажи наркотиков имущества Фото: REUTERS

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Полученное в результате торговли наркотиками и психотропами имущество могут начать обращать в доход государства. Такую возможность в настоящий момент прорабатывают в министерстве внутренних дел России. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель главы ведомства Игорь Зубов во время выступления на совещании в Совете федерации.

"Предполагаем решить этот вопрос в рамках курса на усиление ответственности лидеров и активных участников организованной преступности" - пояснил замглавы МВД.

Стоит отметить, что доступность наркотиков в России считается достаточно низкой. Это относится как к легальным препаратам, так и к запрещенным. Сайт kp.ru писал о том, что все наркотики в нашей стране очень дорогие, и чтобы купить хотя бы по грамму каждого из четырех самых популярных видов веществ данного типа среднестатическому гражданину РФ придется потратить около 82% недельного заработка.

Если же говорить о числе наркозависимых россиян, то с 2010 по 2017 год данная цифра снизилась на 17% или на 58,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU