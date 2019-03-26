На Украине вступил в силу закон, приравнивающий бандеровцев к участникам ВОВ

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-26T12:31:18+03:00

Теперь боевики запрещенных в России ОУН-УПА будут получать те же льготы, что и ветераны

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На Украине вступил в силу закон, приравнивающий воевавших на стороне фашистов боевиков к ветеранам Великой Отечественной войны. Документ вносит поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и расширяет приведенный в нем перечень участников боевых действий.

Так, если раньше к ним относились лишь те члены запрещенной в России Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии, которые воевали против немецко-фашистских захватчиков и были реабилитированы как жертвы репрессий, то сейчас под эту категорию попадают абсолютно все бандеровцы.

В пояснительной записке к закону на сайте Верховной Рады уточняется, что на конец мая 2018 года таких людей осталось лишь 1,2 тысячи человек.

"КП" писала о том, что теперь они будут получать те же государственные социальные гарантии, что и ветераны ВОВ, а это около 20 льгот на коммунальные услуги, медицинское обслуживание и др.

ИСТОЧНИК KP.RU