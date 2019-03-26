Ford может отказаться от продажи легковых автомобилей в России

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-26T13:22:52+03:00

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Американская компания Ford рассматривает возможность прекращения производства легковых автомобилей в РФ, а также их импорта в эту страну. В этом случае на российском рынке останутся лишь представители легких коммерческих автомобилей LCV, таких как микроавтобусы и фургоны Transit.

Решение принимается в рамках реорганизации СП Ford Sollers по новой стратегии Ford, предполагающей выход из наименее прибыльных сегментов. Планы будут окончательно утверждены 27 марта. Пока же компания при участии правительства ведет переговоры с потенциальными покупателями активов.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент в распоряжении американского производителя находятся три российский завода. Ожидается, что предприятия во Всеволожске и Набережных Челнах будут закрыты или проданы, а площадку в Елабуге сохранят для выпуска LCV и, возможно, Ford Explorer и Kuga.

Согласно данным источника “Ъ”, базовый вариант реорганизации предполагает остановку производства и импорта легковых автомобилей уже в июне-июле 2019 года. Заказ дилера Ford на первый летний месяц уже сейчас нулевой, а все заказанные позиции относятся к LCV. При этом не стоит исключать вероятность того, что компания вовсе уйдет из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU