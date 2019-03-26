В МВД предложили лишать наркоманов права на вождение автомобилем

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-26T14:39:55+03:00

Замглавы ведомства Игорь Зубов в данном вопросе сослался на аналогичную практику за границей

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Заместитель главы Министерства внутренних дел РФ Игорь Зубов на совещании в Совете Федерации сообщил, что ведомство выступило с предложением лишать наркозависимых людей права управлять автомобилем, а также запрещать им работать на опасных производствах.

«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких [вредных и опасных] производствах и права управления транспортными средствами, - сообщил он. - Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников. И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России».

Зубов добавил, что в настоящее время МВД уже отправило запрос представителям 46 стран о том, как решается данный вопрос у них.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Министерстве внутренних дел прорабатывают возможность обращения полученного в результате торговли наркотиками и психотропами имущества в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU