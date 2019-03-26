В Венесуэле объявлен выходной из-за нового масштабного отключения электричества

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-26T15:39:28+03:00

Министр связи и информации заявил, что с проблемами системы электроснабжения связаны циничные империи и их местные лакеи

Изменить размер текста: A A

Правительство Венесуэлы приняло решение объявить в стране выходной день, приостановить рабочую деятельность и отменить занятия в учебных заведениях в связи с массовым отключением электричества, которое произошло 25 марта. Соответствующие заявление сделал министр связи и информации Хорхе Родригес.

«Национальное правительство приняло решение приостановить на 24 часа трудовую и учебную деятельность на всей территории страны», - сообщила пресс-служба президента Венесуэлы Николаса Мадуро на своем официальном аккаунте в Twitter.

Родригес подчеркнул, что Каракас «приложит все необходимые усилия для восстановления системы электроснабжения». Он добавил, что с массовым отключением электричества связаны «циничные империи и их местные лакеи».

Напомним накануне появилась информация о новом массовом отключение электроэнергии в Боливарианской республики, которое произошло 25 марта примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск). Без света остались несколько районов Каракаса и 16 из 23 штатов страны. В столице Венесуэлы нарушена работа метро, а в одной из больниц возникли проблемы с обеспечением безопасности пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU