2019-03-26T00:04:24+03:00
В мире

В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества

Без света остались жители столицы и 16 штатов страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Новое масштабное отключение света в ВенесуэлеНовое масштабное отключение света в ВенесуэлеФото: REUTERS
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Массовое отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 25 марта. Проблемы возникли примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск)

Известно, что полностью обесточены несколько районов Каракаса и 16 из 23 штатов страны. В столице Боливарианской республики нарушена работа метро. В связи с отключением света в одной из больниц возникли проблемы с обеспечением безопасности пациентов.

Электричества нет в штатах Миранда, Тачира, Фалькон, Сукре, Арагуа, Яракуй, Мерида, Нуэва-Эспарта, Варгас, Португеса, Лара, Ансоатеги, Карабобо, Боливар, Сулия и Барина. Причины нового блэкаута неизвестны, передает Интерфакс.

Это второе масштабное отключение света в стране. Как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего в пятницу объявили выходной день. Позже власти Венесуэлы заявили, что причиной блэкаута стала кибератака, проведенная из Соединенных Штатов.

Ранее в понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, призвал своих соотечественников приготовиться к захвату власти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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