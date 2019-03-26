Арашукова намерены отправить на психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-26T15:59:30+03:00

В настоящее время решается вопрос о продлении ареста фигурантов дела

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Следственный комитет Российской Федерации намерен провести отстраненному члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, а также другим фигурантам дела об убийствах и создании преступного сообщества психолого-психиатрическую экспертизу.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», - сказал следователь в суде.

Сейчас в зале Басманного суда Москвы решается вопрос о необходимости продления ареста Арашукову до 30 июня. Сам подсудимый просит перевести его под домашний арест.

Исходя из материалов дела, срок следствия по делу отстраненного сенатора Арашукова продлен до 24 июля.

Рауф Арашуков, как ранее писал сайт kp.ru, был задержан в конце января по обвинению в совершении особо тяжких преступлений. В частности, речь идет об участии в преступной группировке, организации убийства двух человек и давлении на свидетелей. Его было решено оставить под стражей на два месяца в одиночной камере следственного изолятора "Лефортово".

В настоящее время Арашуков временно отстранен от занимаемой им должности сенатора. С соответствующей просьбой в суд обратилось следственное управление СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689323" frameborder="0"></iframe> Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU