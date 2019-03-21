Защита Арашукова обжаловала его отстранение от должности сенатора
Сторона защиты подала жалобу на временное отстранение 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики. Об этом рассказала адвокат сенатора Анна Ставицкая.
"Мы обратились с жалобой в Мосгорсуд на постановление Басманного суда Москвы о временном отстранении Арашукова от должности сенатора", - сказала представительница защиты.
При этом она подчеркнула, что дата рассмотрения обращения пока не назначена, передает ТАСС.
Напомним, что Рауф Арашуков был задержан в конце января прямо во время заседания Совфеда по обвинению в совершении особо тяжких преступлений - участии в преступной группировке, организации убийства двух человек и давлении на свидетелей. Его было решено оставить под стражей на два месяца в одиночной камере в следственного изолятора "Лефортово".
Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе Арашукова также временно отстранили от занимаемой им должности сенатора. С соответствующей просьбой в суд обратилось следственное управление СК.
Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»