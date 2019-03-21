Защита Арашукова обжаловала его отстранение от должности сенатора

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-21T14:06:21+03:00

В настоящий момент член Совфеда от Карачаево-Черкессии проходит обвиняемым по ряду серьезных преступлений

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Сторона защиты подала жалобу на временное отстранение 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики. Об этом рассказала адвокат сенатора Анна Ставицкая.

"Мы обратились с жалобой в Мосгорсуд на постановление Басманного суда Москвы о временном отстранении Арашукова от должности сенатора", - сказала представительница защиты.

При этом она подчеркнула, что дата рассмотрения обращения пока не назначена, передает ТАСС.

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан в конце января прямо во время заседания Совфеда по обвинению в совершении особо тяжких преступлений - участии в преступной группировке, организации убийства двух человек и давлении на свидетелей. Его было решено оставить под стражей на два месяца в одиночной камере в следственного изолятора "Лефортово".

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе Арашукова также временно отстранили от занимаемой им должности сенатора. С соответствующей просьбой в суд обратилось следственное управление СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689162" frameborder="0"></iframe> Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU