2019-03-26T16:47:37+03:00
Спорт

Уволен тренер дубля женского ЦСКА после обвинений в домогательствах

Футболистки ранее заявили, что домогательства и намеки на секс со стороны Адыловых начались еще тогда, когда им не было и 18
Екатерина БОЛГОВАKP.RU
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Член комитета женского футбола Станислав АдыловЧлен комитета женского футбола Станислав Адылов
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Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах. Также уволен его отец, замдиректора по спорту Станислав Адылов.

"Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование, о результатах которого сообщим дополнительно", - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе РФС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее две 19-летние футболистки обвинили в домогательствах отца и сына Адыловых. По их словам, приставания и намеки на секс начались еще тогда, когда девушкам не было и 18 лет.

"Я обязан был сообщить об этом в органы, когда девочки все это рассказали", - прокомментировал новость об увольнении Адыловых заместитель директора Училища олимпийского резерва города Звенигорода Валерий Дорохин.

Отметим, что отец и сын Адыловы являются представителями династии заслуженных тренеров по женскому футболу в России. Они оба много лет работают в Училище олимпийского резерва города Звенигорода. 69-летний Станислав Мирзоевич занимал должность заместителя директора по спорту, а также был и старшим тренером футбольного отделения. Его сын Михаил был тренером по футболу в Училище, а также тренером женской команды СКА-УОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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