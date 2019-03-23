В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
В субботу, 23 марта, во Франции проходит очередная - 19-я по счету - акция протеста «желтых жилетов». Причем без арестов снова не обошлось.
По последним данным, только в Париже полиция задержала 31 активиста. При этом не менее 15 манифестантов были оштрафованы за нарушение зоны запрета на демонстрации в городе, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на местных стражей порядка.
В Париже полиция задержала более 30 участников акций протеста.
Напомним, ранее новый префект парижской полиции Дидье Лальман запретил «желтым жилетам» проводить свои акции на Елисейских полях и в периметре, включающем президентскую резиденцию и Национальное собрание. Дело в том, что протесты, проходившие в центре французской столицы в прошлую субботу, 16 марта, сопровождались серьезными столкновениями и беспорядками.
Между тем, как сообщал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» начались во Франции еще 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако затем список требований протестующих заметно расширился и теперь охватывает и политическую сферу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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