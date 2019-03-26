За последние пять лет в России количество ДТП уменьшилось на 30%

СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-26T18:21:58+03:00

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В эфире Радио "Комсомольская правда" в программе "Россия в движении" заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк Александр Яхнюк отметил, что количество ДТП на российских дорогах за последние пять лет уменьшилось на 30%.

- Ведется активная борьба со снижением аварийности. Снижение в первую очередь связано с улучшением качества федеральных дорог и появление фото и видеофиксации, -отметил Яхнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU