В России появится система конфискации автотранспорта из-за вождения в нетрезвом виде
В эфире Радио "Комсомольская правда" в программе "Россия в движении" заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк заявил о том, что в ГИБДД поддержали идею конфискации автотранспорта у россиян из-за вождения в нетрезвом виде.
- Сотрудники ГИБДД в разных регионах нашей страны подчеркивают, что водители, которых лишают удостоверения по причине нетрезвого вождения, через некоторое время вновь управляют своим автотранспортом в "опасном" состоянии. Такого быть не должно. Поэтому ГИБДД предложило следующий вариант: конфисковать у недобросовестных водителей их транспорт. Это действительно сможет снизить количество ДТП на российских дорогах, - заявил Яхнюк.
ИСТОЧНИК KP.RU