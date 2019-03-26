В России появится система конфискации автотранспорта из-за вождения в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-26T19:19:17+03:00

Александр Яхнюк заявил о том, что в ГИБДД поддержали идею конфискации автотранспорта у россиян из-за вождения в нетрезвом виде Фото: Иван МАКЕЕВ

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В эфире Радио "Комсомольская правда" в программе "Россия в движении" заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк заявил о том, что в ГИБДД поддержали идею конфискации автотранспорта у россиян из-за вождения в нетрезвом виде.

- Сотрудники ГИБДД в разных регионах нашей страны подчеркивают, что водители, которых лишают удостоверения по причине нетрезвого вождения, через некоторое время вновь управляют своим автотранспортом в "опасном" состоянии. Такого быть не должно. Поэтому ГИБДД предложило следующий вариант: конфисковать у недобросовестных водителей их транспорт. Это действительно сможет снизить количество ДТП на российских дорогах, - заявил Яхнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU