Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-26T19:29:46+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы Радио «Комсомольская правда», рассказал о задачах, которые Россия ставила перед собой в Сирии, начиная там военную операцию в сентябре 2015 года.

- Если бы мы не начали военную операцию в Сирии, то вскоре террористы были бы уже в Дамаске. Нашей задачей в Сирии было предотвратить появление у запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) постоянной территории, - сказал Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Причем самым серьезным противником сирийских правительственных сил являются боевики «Исламского государства».

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ИСТОЧНИК KP.RU