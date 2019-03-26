Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации

СЕГОДНЯ 19:42 2019-03-26T19:42:52+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков, который во вторник, 26 марта, пришел в студию прямого эфира Радио «Комсомольская правда», не исключил, что на президентских выборах на Украине может победить нынешний глава государства Петр Порошенко.

- В настоящее время, согласно соцопросам, в президентской гонке на Украине лидирует Владимир Зеленский. Но у Порошенко контроль над Центризбиркомами, прокуратурой, СБУ. Не исключаю, что он пойдет на очень серьезные фальсификации с помощью силовых структур, чтобы обеспечить себе победу на выборах, - сказал Пушков.

При этом политик не смог назвать кандидата на пост президента Украины, который был бы для нас предпочтительнее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта. Причем на пост главы государства в незалежной претендуют 39 кандидатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU