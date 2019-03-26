В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах

СЕГОДНЯ 19:51 2019-03-26T19:58:37+03:00

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В эфире Радио "Комсомольская правда" в программе "Россия в движении" заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк подчеркнул, что в российских автошколах необходимо ввести дисциплину, касающуюся грамотного и безопасного вождения на федеральных трассах.

- В определенной степени должен присутствовать опыт у водителей в плане вождения автомобиля на федеральных трассах. А также по двух- и четырехполосной дороге, в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды. Этим действительно нужно заниматься в автошколах. Кака я знаю, запланированы некоторые изменения в программе российских автошкол, - заявил Яхнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU