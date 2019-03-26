Экс-министру Абызову предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 21:56 2019-03-26T21:56:28+03:00

Бывшего чиновника подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере

Изменить размер текста: A A

Предъявлено обвинение экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову. . Ему инкриминируется создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет России во вторник, 26 марта.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении в отношении бывшего чиновника уголовного дела. По информации Следственного комитета, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество. Он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область). Все эти средства были выведены за пределы нашей страны.

Кроме того, как отмечает ведомство, своей деятельностью Абызов и его соучастники "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Бывший министр уже задержан ФСБ, в ближайшее время может быть решен вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU