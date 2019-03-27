Трамп велел NASA в ближайшие пять лет отправить американцев на Луну

СЕГОДНЯ 01:58 2019-03-27T02:11:51+03:00

Президент США заявил, что космическое агентство должно этого добиться «любыми средствами»

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Глава Белого дома Дональд Трамп приказал американскому Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ближайшие пять лет отправить американцев на Луну. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс на заседании национального космического совета США.

«Распоряжением президента, целью действующей администрации и Соединенных Штатов Америки является вернуть американских астронавтов на Луну в течение следующих пяти лет», - объявил Пенс, который руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США.

Он уточнил, что Трамп велел NASA и руководителю агентства Джиму Брайденстайну «добиться этого любыми необходимыми средствами».

При этом Майк Пенс добавил, что Штаты станут первой державой, отправившей людей на Луну в XXI веке, а «первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп намерен в 2020 финансовом году (начнется в США уже 1 октября этого года) увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU