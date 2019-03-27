На рынке пиротехники в Мексике прогремел мощный взрыв

СЕГОДНЯ 02:28 2019-03-27T02:38:21+03:00

Информации о жертвах и пострадавших пока нет, к месту ЧП направляются спасатели, пожарные, военные и врачи

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Во вторник, 26 марта, прогремел мощный взрыв на рынке пиротехники в мексиканском городе Чимальуакан, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. К месту происшествия направились спасатели, пожарные, военные и врачи Красного креста.

По словам очевидцев, пламя над рынком поднимается на десятки метров, а огромный столб густого черного дыма виден за несколько километров от места ЧП. Спасатели штата опубликовали на своей странице в Twitter снимок, на котором запечатлен момент взрыва.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прошлым летом жертвами нескольких взрывов на фабрике фейерверков в мексиканском муниципалитете Тультепек (штат Мехико) стали 24 человека, еще 49 пострадали.

Стоит отметить, что подобные случаи в Мексике – не редкость. Так, в результате взрывов на рынке пиротехники в том же Тультепеке в конце 2016 года погибли 36 человек, более 70 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU