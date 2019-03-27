2019-03-27T03:40:33+03:00
В мире

Суд по новому иску против Илона Маска назначен на 4 апреля

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила главу Tesla в нарушении досудебного соглашения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава и основатель компании Tesla Илон МаскГлава и основатель компании Tesla Илон МаскФото: REUTERS
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Судебное разбирательство по новому иску федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против главы компании Tesla Илона Маска в суде Южного округа штата Нью-Йорк назначено на 4 апреля.

По словам судьи рассматривающей это дело судьи Элисон Нэйтан, обе стороны согласились с тем, что проводить отдельные слушания для рассмотрения имеющихся по делу доказательств нет необходимости, поэтому суд примет решение по ходатайству истца лишь проведя устные прения сторон, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля Комиссия обратилась в суд с просьбой признать, что глава Илон Маск нарушил досудебное соглашение. Новые претензии SEC к бизнесмену, как и в прошлый раз, связаны с его публикацией в Twitter, где тот написал, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тысяч автомобилей. В ходатайстве американского регулятора отмечается, что Маск не только вновь обнародовал неправдивую информацию, но и нарушил достигнутые минувшей осенью договоренности. То есть, «не запрашивал и не получал предварительного одобрения» руководства компании перед публикацией этого твита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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